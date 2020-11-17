Масштабна пожежа знищила приватний будинок в Харкові

Так, телеграм-канал "Труха" опублікував страшне відео на якому видно, як горить чийсь будинок.

"Мінус будинок на Одеській. Недобрий ранок на Валдайській / Достоєвського", - йдеться в повідомленні.

"Та тут і без газу уб * * дків вистачає, займаються підпалами", " вибухів газу не було. Тільки Тріск шиферу", " куди подівся супер губернатор Кучер? Чому не в центрі подій? Де фоточки як він бабусь через дорогу переводить? Напевно бореться за поліпшення життя харків'ян. А, точно, вибори ж пройшли і він пролетів. Пакує речі на вихід", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".