Масштабна пожежа знищила приватний будинок в Харкові
Так, телеграм-канал "Труха" опублікував страшне відео на якому видно, як горить чийсь будинок.
"Мінус будинок на Одеській. Недобрий ранок на Валдайській / Достоєвського", - йдеться в повідомленні.
"Та тут і без газу уб * * дків вистачає, займаються підпалами", " вибухів газу не було. Тільки Тріск шиферу", " куди подівся супер губернатор Кучер? Чому не в центрі подій? Де фоточки як він бабусь через дорогу переводить? Напевно бореться за поліпшення життя харків'ян. А, точно, вибори ж пройшли і він пролетів. Пакує речі на вихід", - пишуть харків'яни в коментарях.
Українців розорять новою вимогою виходу на пенсію: "доведеться заплатити до 34 тис. гривень", кого торкнеться
"Швидка" забрала Влада Яму з ефіру "Танців з зірками", в якому він зараз стані: "Станцював...", фото
Біда з дворічним сином Тодоренко, зірка зі сльозами розкрила деталі: "Всю ніч прокидався від..."
"Наречена" Харламова заткнула за пояс Волочкову своїм ідеальним шпагатом: "Як струна"
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".