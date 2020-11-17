Масштабный пожар уничтожил частный дом в Харькове

Так, телеграм-канал "Труха" опубликовал страшное видео на котором видно, как горит чей-то дом.

"Минус дом на Одесской. Недоброе утро на Валдайской/Достоевского", - говорится в сообщении.

"Да тут и без газа уб**дков хватает, занимаются подпалами", "Взрывов газа не было. Только треск шифера", "Куда делся супер губернатор Кучер? Почему не в центре событий? Где фоточки как он бабушек через дорогу переводит? Наверное борется за улучшение жизни харьковчан. А, точно, выборы ж прошли и он пролетел. Пакует вещи на выход", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".