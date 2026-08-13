Графіки відключення світла у Полтавській області на 13 серпня передбачають тривалі обмеження, а тим часом частина Полтави залишилася ще й без водопостачання — комунальники повідомили про аварію на водопровідних мережах.
Як повідомили в «Полтававодоканалі», 12 серпня через пошкодження водопроводу тимчасово припинили подачу води одразу на дев'яти вулицях обласного центру. Про це пише видання «Полтавська думка».
Без водопостачання опинилися мешканці таких адрес:
- вул. Художня;
- вул. Картинна;
- вул. Коперника;
- вул. Хасана;
- вул. В. Щербаківського (колишня Кавказька);
- вул. Гожулівська, буд. 3-51; 4-28;
- вул. Решетилівська, буд. 47-47 А; 53; 64 А;
- вул. Баленка, буд. 2-18;
- вул. Кучеренка, буд. 2/14.
У комунальному підприємстві зазначили, що водопостачання відновлять одразу після завершення ремонтних робіт. Точний час відновлення наразі не називають — усе залежить від складності пошкодження водопроводу.
Що робити, якщо ваша вулиця у списку
Мешканцям зазначених вулиць рекомендують заздалегідь подбати про запаси питної та технічної води. Для уточнення інформації щодо термінів відновлення можна звертатися до контакт-центру «Полтававодоканалу». Номер телефону диспетчерської служби доступний на офіційному сайті підприємства.
Нагадаємо, це не перше відключення води в Полтаві цього літа — комунальні мережі міста потребують системного оновлення, тож аварійні ситуації трапляються регулярно, особливо в період підвищеного навантаження.
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