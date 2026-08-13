Через аварію на водопровідних мережах одразу дев'ять полтавських вулиць залишилися без води. Комунальники обіцяють відновити водопостачання після завершення ремонту.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 13 серпня передбачають тривалі обмеження, а тим часом частина Полтави залишилася ще й без водопостачання — комунальники повідомили про аварію на водопровідних мережах.

Як повідомили в «Полтававодоканалі», 12 серпня через пошкодження водопроводу тимчасово припинили подачу води одразу на дев'яти вулицях обласного центру. Про це пише видання «Полтавська думка».

Без водопостачання опинилися мешканці таких адрес:

вул. Художня;

вул. Картинна;

вул. Коперника;

вул. Хасана;

вул. В. Щербаківського (колишня Кавказька);

вул. Гожулівська, буд. 3-51; 4-28;

вул. Решетилівська, буд. 47-47 А; 53; 64 А;

вул. Баленка, буд. 2-18;

вул. Кучеренка, буд. 2/14.

У комунальному підприємстві зазначили, що водопостачання відновлять одразу після завершення ремонтних робіт. Точний час відновлення наразі не називають — усе залежить від складності пошкодження водопроводу.

Що робити, якщо ваша вулиця у списку

Мешканцям зазначених вулиць рекомендують заздалегідь подбати про запаси питної та технічної води. Для уточнення інформації щодо термінів відновлення можна звертатися до контакт-центру «Полтававодоканалу». Номер телефону диспетчерської служби доступний на офіційному сайті підприємства.

Нагадаємо, це не перше відключення води в Полтаві цього літа — комунальні мережі міста потребують системного оновлення, тож аварійні ситуації трапляються регулярно, особливо в період підвищеного навантаження.

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