Из-за аварии на водопроводных сетях сразу девять полтавских улиц остались без воды. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение после завершения ремонта.

Графики отключения света в Полтавской области на 13 августа предусматривают длительные ограничения, а тем временем часть Полтавы осталась еще и без водоснабжения — коммунальщики сообщили об аварии на водопроводных сетях.

Как сообщили в «Полтававодоканале», 12 августа из-за повреждения водопровода временно прекратили подачу воды сразу на девяти улицах областного центра. Об этом пишет издание «Полтавская думка».

Без водоснабжения оказались жители следующих адресов:

ул. Художня;

ул. Картинна;

ул. Коперника;

ул. Хасана;

ул. В. Щербакивского (бывшая Кавказская);

ул. Гожуливская, д. 3-51; 4-28;

ул. Решетиловская, д. 47-47 А; 53; 64 А;

ул. Баленка, д. 2-18;

ул. Кучеренка, д. 2/14.

На коммунальном предприятии отметили, что водоснабжение восстановят сразу после завершения ремонтных работ. Точное время восстановления пока не называют — все зависит от сложности повреждения водопровода.

Что делать, если ваша улица в списке

Жителям указанных улиц рекомендуют заранее позаботиться о запасах питьевой и технической воды. Для уточнения информации о сроках восстановления можно обращаться в контакт-центр «Полтававодоканала». Номер телефона диспетчерской службы доступен на официальном сайте предприятия.

Напомним, это не первое отключение воды в Полтаве этим летом — коммунальные сети города нуждаются в системном обновлении, поэтому аварийные ситуации происходят регулярно, особенно в период повышенной нагрузки.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на 12 и 13 августа: кого коснутся длительные обесточивания домов.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на неделю с 10 по 16 августа: какие адреса попали под масштабные ограничения.

Как сообщала Politeka, отключения воды в Полтаве 9 августа: опубликован список оставшихся без водоснабжения районов.