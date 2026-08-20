Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна мешканцям Харкова та Ізюма.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає не тільки продуктові набори чи фінансові виплати, а й відновлення осель, які постраждали внаслідок бойових дій, повідомляє видання Politeka.net.

Благодійна організація «Карітас» реалізує проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні». У межах ініціативи власникам частково пошкоджених будинків і квартир можуть компенсувати необхідні ремонтні роботи.

Програма охоплює заміну вікон та дверей, відновлення покрівлі, стін, стелі й інших елементів будівлі. Водночас об’єкт має залишатися придатним для безпечного проживання.

Звернутися можуть господарі нерухомості з легкими або середніми пошкодженнями. Серйозні руйнування несучих конструкцій є підставою для відмови в такій підтримці.

Передбачено два формати. В одному випадку заявнику надають кошти, щоб він самостійно організував відновлення. Другий варіант передбачає проведення робіт залученим підрядником.

Наразі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна жителям Харкова та Ізюма, які належать до вразливих категорій.

Серед можливих отримувачів — люди з інвалідністю, тяжкими захворюваннями, громадяни віком від 60 років, одинокі батьки або опікуни. Також програмою можуть скористатися багатодітні сім’ї, вагітні жінки та матері дітей до трьох років.

Для подання заявки необхідні паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та підтвердження відповідного статусу.

Окрім цього, потрібно надати папери про право власності на пошкоджений об’єкт. Заявник також має підтвердити втрату доходу або середній заробіток на одного члена сім’ї менше ніж 6318 грн.

Для підтвердження фінансового стану приймають довідки за останні шість місяців, форми ОК-5 чи ОК-7, відомості Пенсійного фонду або документи про заробіток фізичної особи-підприємця.

Окремо необхідний акт обстеження будинку чи квартири. Його оформлюють відповідно до вимог чинного українського законодавства.

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