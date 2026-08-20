Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна жителям Харькова и Изюма.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает не только продуктовые наборы или финансовые выплаты, но и восстановление пострадавших в результате боевых действий жилья, сообщает издание Politeka.net.

Благотворительная организация «Каритас» реализует проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине». В рамках инициативы владельцам частично поврежденных домов и квартир могут компенсировать необходимые ремонтные работы.

Программа включает замену окон и дверей, восстановление кровли, стен, потолка и других элементов здания. В то же время, объект должен оставаться пригодным для безопасного проживания.

Обратиться могут владельцы недвижимости с легкими или средними повреждениями. Серьезное разрушение несущих конструкций является основанием для отказа в такой поддержке.

Предусмотрены два формата. В одном случае заявителю предоставляют средства, чтобы он самостоятельно организовал восстановление. Второй вариант предполагает проведение работ привлеченным подрядчиком.

В настоящее время гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна жителям Харькова и Изюма, которые относятся к уязвимым категориям.

Среди возможных получателей — люди с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, граждане от 60 лет, одинокие родители или опекуны. Также программой могут воспользоваться многодетные семьи, беременные женщины и дети до трех лет.

Для подачи заявки необходимы паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и подтверждение соответствующего статуса.

Кроме этого, необходимо предоставить бумаги о праве собственности на поврежденный объект. Заявитель также должен подтвердить потерю дохода или средний заработок на одного члена семьи менее 6318 грн.

Для подтверждения финансового состояния принимаются справки за последние шесть месяцев, формы ОК-5 или ОК-7, сведения Пенсионного фонда или документы о заработке физического лица-предпринимателя.

Отдельно необходим акт обследования дома или квартиры. Его оформляют в соответствии с требованиями действующего украинского законодательства.

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