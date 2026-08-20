Робота для пенсіонерів в Харківській області охоплює як спокійніші варіанти з позмінним режимом, так і активні вакансії з вищим доходом.

Робота для пенсіонерів в Харківській області доступна за кількома напрямами, від догляду за літніми людьми до складської діяльності та доставки, із зарплатами від 15 000 до 42 000 грн, повідомляє видання Politeka.net.

Одна з вакансій у Харкові передбачає роботу доглядальницею у пансіонаті. Працівниці пропонують 15 000–18 000 грн та вахтовий режим: 10 днів зайнятості чергуються з 10 днями відпочинку.

Заклад забезпечує персонал проживанням, харчуванням, засобами гігієни, рукавичками та необхідною білизною. До основних завдань належать допомога літнім мешканцям, побутове обслуговування, гігієнічні процедури та спостереження за самопочуттям.

Попередній досвід не є обов’язковим — роботодавець готовий навчати кандидатів. Також розглядають претендентів пенсійного віку.

Ще один варіант — посада комірника на складі автозапчастин із доходом 25 000 грн. Роботодавець шукає уважну та відповідальну людину, яка має базове розуміння будови автомобіля. Досвід вітається, однак обов’язковою умовою не є.

Працівник прийматиме деталі після розбирання машин, перевірятиме їхній стан, сортуватиме комплектуючі за марками та моделями, робитиме фотографії, а також формуватиме й видаватиме замовлення.

Графік передбачає робочий день із 9:00 до 18:00, у суботу — з 10:00 до 16:00.

Для тих, хто має власне авто, у Харкові доступна вакансія кур’єра в мережі ресторанів «Япіко». Заробіток становить 37 000–42 000 грн, а навантаження — близько 20–25 замовлень щодня.

Серед вимог — знання правил дорожнього руху та хороша орієнтація в місті. Компанія обіцяє виплати двічі на місяць, компенсацію пального, оплату амортизації та можливість отримувати чайові.

Також передбачені оплачувана відпустка, харчування, додаткові виплати за складних погодних умов і відсутність штрафів.

Отже, робота для пенсіонерів в Харківській області охоплює як спокійніші варіанти з позмінним режимом, так і активні вакансії з вищим доходом. Перед працевлаштуванням варто врахувати фізичне навантаження, тривалість зміни та вимоги до кандидата.

Джерело: work.ua

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