Работа для пенсионеров в Харьковской области включает как более спокойные варианты с посменным режимом, так и активные вакансии с более высоким доходом.

Работа для пенсионеров в Харьковской области доступна по нескольким направлениям, от ухода за пожилыми людьми до складской деятельности и доставки с зарплатами от 15 000 до 42 000 грн, сообщает издание Politeka.net.

Одна из вакансий в Харькове предусматривает работу сиделкой в ​​пансионате. Работницы предлагают 15 000–18 000 грн и вахтенный режим: 10 дней занятости чередуются с 10 днями отдыха.

Заведение обеспечивает персонал проживанием, питанием, средствами гигиены, перчатками и необходимым бельем. К основным задачам относятся помощь пожилым жителям, бытовое обслуживание, гигиенические процедуры и наблюдение за самочувствием.

Предыдущий опыт не обязателен — работодатель готов обучать кандидатов. Также рассматривают претендентов пенсионного возраста.

Еще один вариант – должность кладовщика на складе автозапчастей с доходом 25 000 грн . Работодатель ищет внимательного и ответственного человека, имеющего базовое понимание устройства автомобиля. Опыт приветствуется, но обязательным условием не является.

Работник будет принимать детали после разборки машин, проверять их состояние, сортировать комплектующие по маркам и моделям, делать фотографии, а также формировать и выдавать заказы.

График предусматривает рабочий день с 9:00 до 18:00, в субботу - с 10:00 до 16:00.

Для тех, кто имеет свой автомобиль, в Харькове доступна вакансия курьера в сети ресторанов «Япико». Заработок составляет 37 000-42 000 грн , а нагрузка - около 20-25 заказов ежедневно.

Среди требований – знание правил дорожного движения и хорошая ориентация в городе. Компания обещает выплаты дважды в месяц, компенсацию горючего, оплату амортизации и возможность получать чаевые.

Также предусмотрены оплачиваемый отпуск, питание, дополнительные выплаты при сложных погодных условиях и отсутствие штрафов.

Следовательно, работа для пенсионеров в Харьковской области охватывает как более спокойные варианты с посменным режимом, так и активные вакансии с более высоким доходом. Перед трудоустройством следует учесть физическую нагрузку, продолжительность смены и требования к кандидату.

Источник: work.ua

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