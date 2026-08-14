Вакансії на Харківщині цього тижня знову оновилися — станом на 13 серпня обласна служба зайнятості налічує 2585 актуальних пропозицій роботи, а найвища заявлена зарплата сягає 150 000 гривень.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація з посиланням на дані обласної служби зайнятості. У переліку є як робітничі спеціальності, так і посади для фахівців із вищою освітою та управлінського складу.

Найбільше платять висотнику-електромонтажнику — до 150 000 гривень на місяць. Друге місце за рівнем доходу посідає фінансовий директор із зарплатою 60 000 гривень, а третє — спеціаліст-юрисконсульт, якому пропонують 50 000 гривень.

Топ-10 найвищих зарплат тижня

До десятки найдорожчих вакансій тижня увійшли:

висотник-електромонтажник — 150 000 грн;

директор фінансовий — 60 000 грн;

спеціаліст-юрисконсульт — 50 000 грн;

майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів — 40 000 грн;

менеджер із зовнішньоекономічної діяльності — 35 000 грн;

лікар-трансфузіолог — 32 000 грн;

арматурник — 26 000 грн;

кондитер — 25 000 грн;

начальник виробничої лабораторії — 24 700 грн;

технік-технолог з технології харчування — 20 000 грн.

Навіть десята позиція переліку передбачає 20 000 гривень на місяць, тоді як топова пропозиція більш ніж удвічі перевищує другу позицію десятки (60 000 гривень).

Як знайти роботу або подати заявку

Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області можна переглянути на офіційному порталі Харківської ОВА або безпосередньо в обласному центрі зайнятості. Контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та його структурних підрозділів також опубліковані окремим списком.

Для тих, хто шукає роботу, працює гаряча лінія Харківської обласної служби зайнятості за номером 0 800 219 729 — з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00. Дзвінки безкоштовні.

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