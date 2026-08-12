У Харкові міська влада не планує підвищувати тарифи на теплопостачання — діє мораторій Верховної Ради, а в умовах війни збільшувати плату для населення неможливо.

Тарифи на комунальні послуги у Харкові продовжують переглядати — цього разу міська влада зробила заяву щодо вартості теплопостачання для харків'ян.

У Харкові не планують підвищувати тарифи на тепло. Про це в етері Радіо «Накипіло» заявив заступник Харківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Іван Кузнєцов. За його словами, наразі діє мораторій Верховної Ради на підвищення вартості послуг із теплопостачання.

«Міський голова неодноразово наголошував стосовно того, що це робити неможливо за наявних воєнних умов. Тому підвищувати тарифи місто Харків не планує», — наголосив Кузнєцов.

Посадовець також зазначив, що міська влада намагається зменшувати витрати комунальних підприємств, аби не перекладати фінансовий тягар на харківців. «Ми на сьогоднішній час завдяки прийнятим рішенням, завдяки дорученню Ігоря Олександровича, щоб зробити одне комунальне підприємство, оптимізували і зменшили витрати», — пояснив він.

Попри мораторій, фінансова ситуація у сфері теплопостачання Харкова залишається напруженою. Борг населення за тепло перевищує 8,5 мільярда гривень. Водночас держава заборгувала Харкову 17,5 мільярда гривень за різницю в тарифах (РВТ).

«З 2022 року по сьогоднішній час борг підприємства складає 15,5 мільярдів. Ми розуміємо: якщо б нам сплатили РВТ, то ми б закрили увесь свій борг», — підкреслив Кузнєцов.

Як Харків готується до зими

Попри фінансові труднощі, місто продовжує готувати систему теплопостачання до роботи взимку. За словами заступника міського голови, у Харкові встановлюють блочно-модульні котельні та створюють резервні джерела живлення — це має забезпечити стабільну подачу тепла навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

Що означає мораторій для харків'ян

Мораторій на підвищення тарифів на тепло означає, що до його скасування Верховною Радою вартість гігакалорії для населення залишатиметься на поточному рівні. Сплачувати за тепло харків'яни можуть через банківські установи, платіжні термінали або онлайн-сервіси — реквізити вказані у щомісячних платіжках. У разі виникнення питань щодо нарахувань варто звертатися до комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

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