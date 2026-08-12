В Харькове городские власти не планируют повышать тарифы на теплоснабжение — действует мораторий Верховной Рады, а в условиях войны увеличивать плату для населения невозможно.

Тарифы на коммунальные услуги в Харькове продолжают пересматривать — на этот раз городские власти сделали заявление относительно стоимости теплоснабжения для харьковчан.

В Харькове не планируют повышать тарифы на тепло. Об этом в эфире Радио «Накипило» заявил заместитель Харьковского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Иван Кузнецов. По его словам, сейчас действует мораторий Верховной Рады на повышение стоимости услуг по теплоснабжению.

«Городской голова неоднократно подчеркивал, что это невозможно делать в существующих военных условиях. Поэтому повышать тарифы город Харьков не планирует», — отметил Кузнецов.

Чиновник также отметил, что городские власти пытаются уменьшать расходы коммунальных предприятий, чтобы не перекладывать финансовое бремя на харьковчан. «Мы на сегодняшний день благодаря принятым решениям, благодаря поручению Игоря Александровича, чтобы сделать одно коммунальное предприятие, оптимизировали и уменьшили расходы», — пояснил он.

Несмотря на мораторий, финансовая ситуация в сфере теплоснабжения Харькова остается напряженной. Долг населения за тепло превышает 8,5 миллиарда гривен. В то же время государство задолжало Харькову 17,5 миллиарда гривен за разницу в тарифах (РВТ).

«С 2022 года по сегодняшний день долг предприятия составляет 15,5 миллиардов. Мы понимаем: если бы нам оплатили РВТ, то мы бы закрыли весь свой долг», — подчеркнул Кузнецов.

Как Харьков готовится к зиме

Несмотря на финансовые трудности, город продолжает готовить систему теплоснабжения к работе зимой. По словам заместителя городского головы, в Харькове устанавливают блочно-модульные котельные и создают резервные источники питания — это должно обеспечить стабильную подачу тепла даже в случае перебоев с электроснабжением.

Что означает мораторий для харьковчан

Мораторий на повышение тарифов на тепло означает, что до его отмены Верховной Радой стоимость гигакалории для населения будет оставаться на текущем уровне. Оплачивать тепло харьковчане могут через банковские учреждения, платежные терминалы или онлайн-сервисы — реквизиты указаны в ежемесячных платежках. При возникновении вопросов по начислениям следует обращаться в коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети».

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