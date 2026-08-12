З 15 серпня вартість проїзду в приватних маршрутках Кривого Рогу зросте з 20 до 23 гривень. Це друге подорожчання за рік — у травні тариф уже підвищували з 15 до 20 гривень.

Тарифи у Дніпропетровській області стрімко зростають — цього разу подорожчання торкнулося проїзду в маршрутках Кривого Рогу. З 15 серпня вартість разової поїздки в приватному громадському транспорті становитиме 23 гривні замість нинішніх 20.

Оголошення про новий тариф уже з'явилися в салонах маршруток. Як повідомляє видання «Перший Криворізький», адміністрація ТОВ «Криворіжтранс» пояснює підвищення тривалим зростанням вартості пального — саме воно становить левову частку собівартості перевезень.

Це вже друге подорожчання проїзду в криворізьких маршрутках за 2026 рік. У травні тариф підскочив одразу на 5 гривень — з 15 до 20. Таким чином, менш ніж за чотири місяці вартість проїзду зросла на 8 гривень, або на понад 50%.

Комунальний транспорт залишається безкоштовним

На відміну від приватних перевізників, проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу — автобусах, тролейбусах, трамваях і швидкісному трамваї — наразі безкоштовний. Міська влада зберігає цю пільгу для мешканців, однак у години пік комунальний транспорт часто переповнений.

На що скаржаться криворіжці

Пасажири регулярно висловлюють невдоволення станом маршруток та якістю приватних перевезень. Серед основних проблем — зношений рухомий склад, переповнені салони, нерегулярний рух на окремих маршрутах і брак вечірніх рейсів. Попри зростання тарифу, жодних покращень перевізники наразі не обіцяють.

Які є альтернативи

Мешканцям Кривого Рогу, які не готові платити 23 гривні за поїздку, варто розглянути комунальний транспорт — він безкоштовний, хоча й курсує за фіксованими маршрутами. Також у місті працюють служби таксі, однак їхні тарифи суттєво вищі. Найекономнішим варіантом залишається проїзний на комунальний транспорт, якщо такий механізм буде запроваджено міською владою.

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