С 15 августа стоимость проезда в частных маршрутках Кривого Рога вырастет с 20 до 23 гривен. Это второе подорожание за год — в мае тариф уже повышали с 15 до 20 гривен.

Тарифы в Днепропетровской области стремительно растут — на этот раз подорожание коснулось проезда в маршрутках Кривого Рога. С 15 августа стоимость разовой поездки в частном общественном транспорте составит 23 гривны вместо нынешних 20.

Объявления о новом тарифе уже появились в салонах маршруток. Как сообщает издание «Первый Криворожский», администрация ООО «Криворожтранс» объясняет повышение длительным ростом стоимости горючего — именно оно составляет львиную долю себестоимости перевозок.

Это уже второе подорожание проезда в криворожских маршрутках за 2026 год. В мае тариф подскочил сразу на 5 гривен — с 15 до 20. Таким образом, менее чем за четыре месяца стоимость проезда выросла на 8 гривен, или более чем на 50%.

Коммунальный транспорт остается бесплатным

В отличие от частных перевозчиков, проезд в коммунальном транспорте Кривого Рога — автобусах, троллейбусах, трамваях и скоростном трамвае — пока бесплатный. Городские власти сохраняют эту льготу для жителей, однако в часы пик коммунальный транспорт часто переполнен.

На что жалуются криворожане

Пассажиры регулярно выражают недовольство состоянием маршруток и качеством частных перевозок. Среди основных проблем — изношенный подвижной состав, переполненные салоны, нерегулярное движение на отдельных маршрутах и нехватка вечерних рейсов. Несмотря на рост тарифа, никаких улучшений перевозчики пока не обещают.

Какие есть альтернативы

Жителям Кривого Рога, которые не готовы платить 23 гривны за поездку, стоит рассмотреть коммунальный транспорт — он бесплатный, хотя и курсирует по фиксированным маршрутам. Также в городе работают службы такси, однако их тарифы существенно выше. Самым экономным вариантом остается проездной на коммунальный транспорт, если такой механизм будет внедрен городскими властями.

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