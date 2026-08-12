Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування для ветеранів-підприємців — держава компенсує витрати на придбання товарів для власної справи.

На Сумщині запрацювала нова програма підтримки ветеранів — Український ветеранський фонд компенсує до 20 000 гривень витрат на придбання товарів для ведення власної справи. Про це повідомили в Сумській міській раді. Програма мікрофінансування доступна для ветеранів та ветеранок, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці або займаються незалежною професійною діяльністю.

Головна умова участі — наявність статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Його підтверджують витягом з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманим не раніше ніж за сім календарних днів до подання заяви. Без цього документа розраховувати на компенсацію не варто.

Хто може отримати компенсацію

Подати заявку можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які вже ведуть підприємницьку діяльність. Важливо: компенсуються лише фактично здійснені витрати — тобто товари мають бути вже придбані та оплачені.

Розмір відшкодування становить до 20 000 гривень. Гроші повертають на підставі чеків, банківських виписок або видаткових накладних — ці документи мають підтверджувати, що оплату здійснив саме заявник.

Які документи потрібні

Для отримання компенсації необхідно підготувати пакет документів:

копія паспорта (усі сторінки) або ID-картки з витягом про реєстрацію місця проживання;

документ, що підтверджує статус ФОП або незалежної професійної діяльності;

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (не старше семи днів);

чеки, банківські виписки або видаткові накладні, що підтверджують оплату.

Як подати заявку через CRM-систему

Уся процедура відбувається онлайн — через CRM-систему Українського ветеранського фонду. Алгоритм дій такий:

зареєструватися в CRM-системі фонду (якщо обліковий запис уже є — перейти до наступного кроку); підтвердити електронну пошту за посиланням із листа фонду; увійти до особистого кабінету та підтвердити ознайомлення з Положенням фонду; заповнити дані у вкладці «Профіль»; перейти до розділу «Програми» та обрати програму «20000»; заповнити всі поля заявки, завантажити документи у форматі PDF; підписати документи електронним підписом, а потім — саму заявку.

Після успішного підписання біля документів з'явиться позначка «Підписано» — це означає, що заявку прийнято до розгляду.

На що компенсація не поширюється

Фонд не відшкодовує заплановані, але ще не здійснені покупки. Також не компенсуються витрати на погашення кредитних зобов'язань. Крім того, повторно отримати гроші за одні й ті самі витрати неможливо — кожен чек приймають лише один раз.

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