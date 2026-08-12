Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования для ветеранов-предпринимателей — государство компенсирует расходы на приобретение товаров для собственного дела.

В Сумской области заработала новая программа поддержки ветеранов — Украинский ветеранский фонд компенсирует до 20 000 гривень расходов на приобретение товаров для ведения собственного дела. Об этом сообщили в Сумском городском совете. Программа микрофинансирования доступна для ветеранов и ветеранок, зарегистрированных как физические лица-предприниматели или занимающихся независимой профессиональной деятельностью.

Главное условие участия — наличие статуса субъекта ветеранского предпринимательства. Его подтверждают выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны, полученной не ранее чем за семь календарных дней до подачи заявления. Без этого документа рассчитывать на компенсацию не стоит.

Кто может получить компенсацию

Подать заявку могут участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые уже ведут предпринимательскую деятельность. Важно: компенсируются только фактически понесенные расходы — то есть товары должны быть уже приобретены и оплачены.

Размер возмещения составляет до 20 000 гривень. Деньги возвращают на основании чеков, банковских выписок или расходных накладных — эти документы должны подтверждать, что оплату совершил именно заявитель.

Какие документы нужны

Для получения компенсации необходимо подготовить пакет документов:

копия паспорта (все страницы) или ID-карты с выпиской о регистрации места жительства;

документ, подтверждающий статус ФОП или независимой профессиональной деятельности;

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (не старше семи дней);

чеки, банковские выписки или расходные накладные, подтверждающие оплату.

Как подать заявку через CRM-систему

Вся процедура проходит онлайн — через CRM-систему Украинского ветеранского фонда. Алгоритм действий такой:

зарегистрироваться в CRM-системе фонда (если учётная запись уже есть — перейти к следующему шагу); подтвердить электронную почту по ссылке из письма фонда; войти в личный кабинет и подтвердить ознакомление с Положением фонда; заполнить данные во вкладке «Профиль»; перейти в раздел «Программы» и выбрать программу «20000»; заполнить все поля заявки, загрузить документы в формате PDF; подписать документы электронной подписью, а затем — саму заявку.

После успешного подписания возле документов появится отметка «Подписано» — это означает, что заявка принята к рассмотрению.

На что компенсация не распространяется

Фонд не возмещает запланированные, но ещё не совершённые покупки. Также не компенсируются расходы на погашение кредитных обязательств. Кроме того, повторно получить деньги за одни и те же расходы невозможно — каждый чек принимают только один раз.

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