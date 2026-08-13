У координаційному центрі «Вільні разом» у Миколаєві представники ГО «Десяте квітня» безоплатно проконсультували переселенців із Херсонщини з правових питань — від оформлення статусу ВПО до житлових і спадкових справ.

У координаційному центрі «Вільні разом» у Миколаєві відбулися безоплатні юридичні консультації для переселенців із Херсонської області. Фахову правову допомогу надавали представники громадської організації «Десяте квітня».

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, відвідувачі центру отримали роз'яснення з широкого кола правових питань. Зокрема, переселенцям допомогли розібратися з оформленням статусу ВПО, отриманням соціальних виплат, відновленням втрачених документів, а також із житловими та спадковими справами.

Юристи ГО «Десяте квітня» працювали з кожним відвідувачем індивідуально — консультації тривали стільки, скільки було потрібно для повного роз'яснення ситуації. Усі послуги надавалися безоплатно.

Координаційний центр «Вільні разом» у Миколаєві — це простір підтримки для людей, які через війну були змушені покинути домівки на Херсонщині. Тут переселенці можуть отримати не лише юридичну, а й психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу. Центр регулярно проводить подібні консультації за участю фахівців різного профілю.

Як отримати юридичну консультацію

Переселенці з Херсонщини, які перебувають у Миколаєві та потребують правової допомоги, можуть звернутися безпосередньо до центру «Вільні разом». Для цього достатньо завітати за адресою центру в робочий час. Попереднього запису не потрібно — достатньо мати при собі документи, що посвідчують особу, та за можливості документи, які стосуються конкретної юридичної проблеми.

Окрім індивідуальних консультацій, у центрі також планують проводити групові інформаційні сесії з найактуальніших правових питань для ВПО. Про дати таких заходів повідомлятимуть на офіційних інформаційних ресурсах Херсонської ОДА та безпосередньо в приміщенні центру.