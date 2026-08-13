В координационном центре «Вільні разом» в Николаеве представители ОО «Десяте квітня» бесплатно проконсультировали переселенцев из Херсонщины по правовым вопросам — от оформления статуса ВПЛ до жилищных и наследственных дел.

В координационном центре «Вільні разом» в Николаеве прошли бесплатные юридические консультации для переселенцев из Херсонской области. Профессиональную правовую помощь оказывали представители общественной организации «Десяте квітня».

Как сообщает Херсонская областная государственная администрация, посетители центра получили разъяснения по широкому кругу правовых вопросов. В частности, переселенцам помогли разобраться с оформлением статуса ВПЛ, получением социальных выплат, восстановлением утраченных документов, а также с жилищными и наследственными делами.

Юристы ОО «Десяте квітня» работали с каждым посетителем индивидуально — консультации длились столько, сколько требовалось для полного разъяснения ситуации. Все услуги предоставлялись бесплатно.

Координационный центр «Вільні разом» в Николаеве — это пространство поддержки для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома на Херсонщине. Здесь переселенцы могут получить не только юридическую, но и психологическую, гуманитарную и социальную помощь. Центр регулярно проводит подобные консультации с участием специалистов разного профиля.

Как получить юридическую консультацию

Переселенцы из Херсонщины, находящиеся в Николаеве и нуждающиеся в правовой помощи, могут обратиться непосредственно в центр «Вільні разом». Для этого достаточно прийти по адресу центра в рабочее время. Предварительная запись не требуется — достаточно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по возможности документы, касающиеся конкретной юридической проблемы.

Кроме индивидуальных консультаций, в центре также планируют проводить групповые информационные сессии по самым актуальным правовым вопросам для ВПЛ. О датах таких мероприятий будут сообщать на официальных информационных ресурсах Херсонской ОГА и непосредственно в помещении центра.