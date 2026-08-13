Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міськради запрошує на презентацію конкурсу бізнес-ідей. Учасникам розкажуть, як залучити кошти громади на власний стартап.

Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради запрошує містян на презентацію конкурсу бізнес-ідей та стартапів. Під час заходу організатори розкажуть, як отримати фінансову підтримку від громади на відкриття власної справи.

Про це повідомили в телеграм-каналі Чернівецької міської ради. Конкурс орієнтований на мешканців міста, які мають підприємницькі ідеї або вже працюють над стартапом і потребують фінансування для його запуску чи масштабування.

Яку підтримку обіцяють

Як зазначають у департаменті, учасники презентації дізнаються про механізм фінансування бізнес-проєктів коштом місцевого бюджету. Зокрема, йтиметься про пріоритетні для громади напрями підприємництва, можливі суми фінансування та умови участі в конкурсному відборі.

Окремо представлять процедуру подання заявки: які документи необхідно підготувати, як оформити бізнес-план і за якими критеріями оцінюватимуть проєкти. Присутні зможуть поставити запитання безпосередньо фахівцям департаменту.

Як потрапити на презентацію

Точну дату й місце проведення заходу в міськраді обіцяють оголосити найближчим часом. Стежити за анонсами радять на офіційному телеграм-каналі Чернівецької міської ради. Участь у презентації безкоштовна — запрошують усіх охочих, незалежно від досвіду в підприємництві.

У Чернівецькій міській раді наголошують, що підтримка підприємництва є одним із пріоритетів роботи департаменту соціально-економічного розвитку на 2026 рік. Конкурс бізнес-ідей — лише перший етап ширшої програми стимулювання ділової активності в громаді.