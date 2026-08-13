Департамент социально-экономического развития и стратегического планирования Черновицкого горсовета приглашает на презентацию конкурса бизнес-идей. Участникам расскажут, как привлечь средства громады на собственный стартап.

Департамент социально-экономического развития и стратегического планирования Черновицкого городского совета приглашает горожан на презентацию конкурса бизнес-идей и стартапов. Во время мероприятия организаторы расскажут, как получить финансовую поддержку от громады на открытие собственного дела.

Об этом сообщили в телеграм-канале Черновицкого городского совета. Конкурс ориентирован на жителей города, у которых есть предпринимательские идеи или которые уже работают над стартапом и нуждаются в финансировании для его запуска или масштабирования.

Какую поддержку обещают

Как отмечают в департаменте, участники презентации узнают о механизме финансирования бизнес-проектов за счет местного бюджета. В частности, речь пойдет о приоритетных для громады направлениях предпринимательства, возможных суммах финансирования и условиях участия в конкурсном отборе.

Отдельно представят процедуру подачи заявки: какие документы необходимо подготовить, как оформить бизнес-план и по каким критериям будут оценивать проекты. Присутствующие смогут задать вопросы непосредственно специалистам департамента.

Как попасть на презентацию

Точную дату и место проведения мероприятия в горсовете обещают объявить в ближайшее время. Следить за анонсами советуют в официальном телеграм-канале Черновицкого городского совета. Участие в презентации бесплатное — приглашают всех желающих, независимо от опыта в предпринимательстве.

В Черновицком городском совете подчеркивают, что поддержка предпринимательства является одним из приоритетов работы департамента социально-экономического развития на 2026 год. Конкурс бизнес-идей — лишь первый этап более широкой программы стимулирования деловой активности в громаде.