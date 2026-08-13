Кабінет Міністрів вніс зміни до правил продовження посвідчень для родин загиблих захисників. Дітям з інвалідністю більше не доведеться щороку поновлювати документи, а контроль за призначенням грошової допомоги посилили.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області — не єдина підтримка, яку отримують мешканці регіону. Кабінет Міністрів України 12 серпня ухвалив зміни, що безпосередньо стосуються родин полеглих захисників. Тепер продовження посвідчень для цієї категорії громадян стане простішим, а контроль за призначенням грошової допомоги — жорсткішим.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, уряд вніс зміни одразу до кількох постанов. Найсуттєвіше нововведення — для дітей з інвалідністю з дитинства, які є членами сімей загиблих воїнів. Після досягнення 18 років їм більше не доведеться щороку звертатися для продовження посвідчення. Відтепер строк його дії автоматично продовжуватимуть на весь період, на який встановлено інвалідність.

Йдеться про зміни до постанови Кабміну від 12 травня 1994 року №302. Раніше процедура вимагала щорічного підтвердження статусу, що створювало додаткове бюрократичне навантаження на родини, які й без того пережили важку втрату. Тепер достатньо одного звернення — і посвідчення діятиме протягом усього періоду інвалідності.

Посилення контролю за грошовими виплатами

Одночасно уряд посилив контроль за призначенням одноразової грошової допомоги. Міністерство у справах ветеранів отримало право перевіряти законність підстав для надання статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни. Якщо під час розгляду заяви виникнуть сумніви щодо правомірності отримання статусу, розгляд можуть призупинити на строк до 20 днів для проведення додаткової перевірки.

Крім того, якщо до моменту ухвалення рішення з'ясується, що людину позбавили відповідного статусу через порушення під час його надання, — одноразову грошову допомогу не призначатимуть. Це має запобігти зловживанням і зробити систему більш прозорою.

Що робити, якщо виникли сумніви щодо законності відмови

Мінветеранів також отримало повноваження проводити позапланові перевірки структурних підрозділів, які опікуються питаннями ветеранської політики. Перевірку можуть ініціювати, якщо надійде інформація про можливі порушення під час надання відповідних статусів. Для родин це означає додатковий рівень захисту: якщо в оформленні документів було допущено помилку з вини посадовців, її мають виправити.

Ухвалені зміни, як зазначають у відомстві, мають на меті зробити процедуру продовження посвідчень більш зрозумілою, а механізм призначення державної допомоги — прозорішим та справедливішим. Для родин полеглих захисників це означає менше паперової тяганини й більше впевненості в тому, що державна підтримка надійде вчасно та в повному обсязі.

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