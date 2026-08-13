Кабинет Министров внес изменения в правила продления удостоверений для семей погибших защитников. Детям с инвалидностью больше не придется ежегодно обновлять документы, а контроль за назначением денежной помощи усилили.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области — не единственная поддержка, которую получают жители региона. Кабинет Министров Украины 12 августа принял изменения, которые напрямую касаются семей погибших защитников. Теперь продление удостоверений для этой категории граждан станет проще, а контроль за назначением денежной помощи — строже.

Как сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, правительство внесло изменения сразу в несколько постановлений. Самое существенное нововведение — для детей с инвалидностью с детства, которые являются членами семей погибших воинов. После достижения 18 лет им больше не придется ежегодно обращаться для продления удостоверения. Отныне срок его действия будут автоматически продлевать на весь период, на который установлена инвалидность.

Речь идет об изменениях в постановление Кабмина от 12 мая 1994 года №302. Ранее процедура требовала ежегодного подтверждения статуса, что создавало дополнительную бюрократическую нагрузку на семьи, которые и без того пережили тяжелую утрату. Теперь достаточно одного обращения — и удостоверение будет действовать в течение всего периода инвалидности.

Усиление контроля за денежными выплатами

Одновременно правительство усилило контроль за назначением единовременной денежной помощи. Министерство по делам ветеранов получило право проверять законность оснований для предоставления статуса члена семьи погибшего или лица с инвалидностью вследствие войны. Если при рассмотрении заявления возникнут сомнения в правомерности получения статуса, рассмотрение могут приостановить на срок до 20 дней для проведения дополнительной проверки.

Кроме того, если до момента принятия решения выяснится, что человека лишили соответствующего статуса из-за нарушений при его предоставлении, — единовременную денежную помощь не назначат. Это должно предотвратить злоупотребления и сделать систему более прозрачной.

Что делать, если возникли сомнения в законности отказа

Минветеранов также получило полномочия проводить внеплановые проверки структурных подразделений, занимающихся вопросами ветеранской политики. Проверку могут инициировать, если поступит информация о возможных нарушениях при предоставлении соответствующих статусов. Для семей это означает дополнительный уровень защиты: если при оформлении документов была допущена ошибка по вине должностных лиц, ее обязаны исправить.

Принятые изменения, как отмечают в ведомстве, призваны сделать процедуру продления удостоверений более понятной, а механизм назначения государственной помощи — прозрачнее и справедливее. Для семей погибших защитников это означает меньше бумажной волокиты и больше уверенности в том, что государственная поддержка поступит вовремя и в полном объеме.

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