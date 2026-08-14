Вакансии в Харьковской области на этой неделе снова обновились — по состоянию на 13 августа областная служба занятости насчитывает 2585 актуальных предложений работы, а самая высокая заявленная зарплата достигает 150 000 гривен.

Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация со ссылкой на данные областной службы занятости. В перечне есть как рабочие специальности, так и должности для специалистов с высшим образованием и управленческого состава.

Больше всего платят высотнику-электромонтажнику — до 150 000 гривен в месяц. Второе место по уровню дохода занимает финансовый директор с зарплатой 60 000 гривен, а третье — специалист-юрисконсульт, которому предлагают 50 000 гривен.

Топ-10 самых высоких зарплат недели

В десятку самых дорогих вакансий недели вошли:

высотник-электромонтажник — 150 000 грн;

директор финансовый — 60 000 грн;

специалист-юрисконсульт — 50 000 грн;

мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобилей — 40 000 грн;

менеджер по внешнеэкономической деятельности — 35 000 грн;

врач-трансфузиолог — 32 000 грн;

арматурщик — 26 000 грн;

кондитер — 25 000 грн;

начальник производственной лаборатории — 24 700 грн;

техник-технолог по технологии питания — 20 000 грн.

Даже десятая позиция перечня предусматривает 20 000 гривен в месяц, тогда как топовое предложение более чем вдвое превышает вторую позицию десятки (60 000 гривен).

Как найти работу или подать заявку

Полный перечень актуальных вакансий по Харькову и области можно посмотреть на официальном портале Харьковской ОВА или непосредственно в областном центре занятости. Контакты филиалов Харьковского областного центра занятости и его структурных подразделений также опубликованы отдельным списком.

Для тех, кто ищет работу, работает горячая линия Харьковской областной службы занятости по номеру 0 800 219 729 — с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Звонки бесплатные.

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