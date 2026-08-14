Вакансии в Харьковской области на этой неделе снова обновились — по состоянию на 13 августа областная служба занятости насчитывает 2585 актуальных предложений работы, а самая высокая заявленная зарплата достигает 150 000 гривен.
Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация со ссылкой на данные областной службы занятости. В перечне есть как рабочие специальности, так и должности для специалистов с высшим образованием и управленческого состава.
Больше всего платят высотнику-электромонтажнику — до 150 000 гривен в месяц. Второе место по уровню дохода занимает финансовый директор с зарплатой 60 000 гривен, а третье — специалист-юрисконсульт, которому предлагают 50 000 гривен.
Топ-10 самых высоких зарплат недели
В десятку самых дорогих вакансий недели вошли:
- высотник-электромонтажник — 150 000 грн;
- директор финансовый — 60 000 грн;
- специалист-юрисконсульт — 50 000 грн;
- мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобилей — 40 000 грн;
- менеджер по внешнеэкономической деятельности — 35 000 грн;
- врач-трансфузиолог — 32 000 грн;
- арматурщик — 26 000 грн;
- кондитер — 25 000 грн;
- начальник производственной лаборатории — 24 700 грн;
- техник-технолог по технологии питания — 20 000 грн.
Даже десятая позиция перечня предусматривает 20 000 гривен в месяц, тогда как топовое предложение более чем вдвое превышает вторую позицию десятки (60 000 гривен).
Как найти работу или подать заявку
Полный перечень актуальных вакансий по Харькову и области можно посмотреть на официальном портале Харьковской ОВА или непосредственно в областном центре занятости. Контакты филиалов Харьковского областного центра занятости и его структурных подразделений также опубликованы отдельным списком.
Для тех, кто ищет работу, работает горячая линия Харьковской областной службы занятости по номеру 0 800 219 729 — с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Звонки бесплатные.
Ранее Politeka сообщала, пересчет пенсии в Харьковской области: на что надеяться украинцам.
Также Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области на 13 и 14 августа: где дома украинцев коснутся длительных обесточений.
Как сообщала Politeka, графики отключения света в Харьковской области на 12 и 13 августа: кому придется провести много часов без электричества.