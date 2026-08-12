В координационном центре «Вільні разом» состоялась очередная психологическая встреча, на которой переселенцы из Херсонской области обсуждали собственные переживания и получали профессиональную поддержку.

В координационном центре «Вільні разом» в Хмельницком 12 августа состоялась очередная встреча группы психологической поддержки для переселенцев из Херсонской области. Как сообщает Херсонская ОВА, участники встречи имели возможность откровенно поговорить о том, что их беспокоит, и найти понимание среди людей с похожим опытом.

Что обсуждали на встрече

Переселенцы из Херсонской области делились собственными переживаниями и страхами, рассказывали о трудностях адаптации на новом месте и поддерживали друг друга. По словам организаторов, такие встречи помогают людям не только выговориться, но и найти внутренние ресурсы для дальнейшей жизни.

Особое внимание уделили темам тревожности, потери дома и неопределенности будущего — именно эти проблемы чаще всего беспокоят тех, кто был вынужден покинуть родные дома из-за оккупации.

Как присоединиться к группе поддержки

Группа поддержки приглашает всех желающих переселенцев из Херсонской области присоединяться к следующим встречам. Участие бесплатное, никаких специальных требований к участникам нет — достаточно обратиться в координационный центр «Вільні разом» в Хмельницком лично или позвонить по контактным номерам, опубликованным на официальных ресурсах Херсонской ОВА.

Сеть центров «Вільні разом»

Херсонские координационные центры «Вільні разом» продолжают работать в 14 украинских городах. Там переселенцы могут получить не только психологическую поддержку, но и гуманитарную помощь, юридические консультации и содействие в решении бытовых вопросов.

Психологи подчеркивают: регулярные групповые встречи — один из самых эффективных способов преодоления травматического опыта, ведь они дают человеку ощущение, что он не остался один на один со своей бедой.