У координаційному центрі «Вільні разом» відбулася чергова психологічна зустріч, на якій переселенці з Херсонщини обговорювали власні переживання та отримували фахову підтримку.

У координаційному центрі «Вільні разом» у Хмельницькому 12 серпня відбулася чергова зустріч групи психологічної підтримки для переселенців із Херсонської області. Як повідомляє Херсонська ОВА, учасники зустрічі мали змогу відверто поговорити про те, що їх турбує, та знайти розуміння серед людей зі схожим досвідом.

Що обговорювали на зустрічі

Переселенці з Херсонщини ділилися власними переживаннями й страхами, розповідали про труднощі адаптації на новому місці та підтримували одне одного. За словами організаторів, такі зустрічі допомагають людям не лише виговоритися, а й знайти внутрішні ресурси для подальшого життя.

Особливу увагу приділили темам тривожності, втрати дому та невизначеності майбутнього — саме ці проблеми найчастіше турбують тих, хто був змушений покинути рідні домівки через окупацію.

Як долучитися до групи підтримки

Група підтримки запрошує всіх охочих переселенців із Херсонщини приєднуватися до наступних зустрічей. Участь безкоштовна, жодних спеціальних вимог до учасників немає — достатньо звернутися до координаційного центру «Вільні разом» у Хмельницькому особисто або зателефонувати за контактними номерами, які оприлюднені на офіційних ресурсах Херсонської ОВА.

Мережа центрів «Вільні разом»

Херсонські координаційні центри «Вільні разом» продовжують працювати в 14 українських містах. Там переселенці можуть отримати не лише психологічну підтримку, а й гуманітарну допомогу, юридичні консультації та сприяння у вирішенні побутових питань.

Психологи наголошують: регулярні групові зустрічі — один із найефективніших способів подолання травматичного досвіду, адже вони дають людині відчуття, що вона не залишилася наодинці зі своєю бідою.