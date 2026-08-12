В Винницкой ОВА прошла рабочая встреча с представителями благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр» по вопросам поддержки внутренне перемещенных лиц. Обсудили расселение, трудоустройство с предоставлением жилья и подготовку мест временного проживания к зимнему периоду.

Графики отключения света в Винницкой области на 13 августа уже опубликованы, а тем временем областная власть работает над другими вызовами — в частности интеграцией переселенцев. 12 августа в Винницкой ОВА прошла рабочая встреча с представителями благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр», посвященная вопросам эвакуации граждан с временно оккупированных территорий и их дальнейшей поддержки.

Как сообщает Винницкая областная военная администрация, мероприятие прошло с участием заместителя Министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяны Кириенко, представителей благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр». От Винницкой ОВА присоединились заместитель начальника ОВА Андрей Кавунец, заместитель начальницы ОВА Ирина Коцюбовская и представители профильных подразделений облвоенной администрации.

Что обсудили на совещании

Ключевой темой встречи стало расселение внутренне перемещенных лиц и уязвимых категорий населения на территории Винницкой области. Участники детально рассмотрели механизмы размещения эвакуированных граждан в принимающих громадах региона.

«Системно работаем над тем, чтобы каждая эвакуированная семья нашла на Виннитчине не только безопасное убежище, но и возможности для полноценной интеграции в жизнь громад», — отметил Андрей Кавунец.

Обсудили также трудоустройство переселенцев — тем, кто найдет работу, одновременно предоставят жилье. Такой подход дает людям и крышу над головой, и заработок, помогая стать частью местной экономики.

Подготовка к зиме

Еще одним важным пунктом повестки дня стала подготовка мест временного проживания (МВП) к зимнему периоду. Участники совещания обсудили состояние МВП в громадах Виннитчины и определили первоочередные потребности для их утепления и обустройства.

Куда обращаться переселенцам на Виннитчине

Внутренне перемещенные лица, прибывающие в Винницкую область, могут обратиться за помощью в профильные подразделения ОВА. В регионе действует Совет ВПО, а также функционируют места временного проживания, информацию о свободных местах в которых регулярно обновляют на официальном сайте администрации. Для получения консультаций работает горячая линия ОВА по номеру 0 800 216 433.

По итогам встречи стороны договорились о координации действий между областной властью, центральными органами исполнительной власти и благотворителями. Общая цель — обеспечить каждому украинцу, который из-за войны был вынужден покинуть родной дом, достойные условия для жизни и интеграции на новом месте.

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