У Вінницькій ОВА відбулася робоча зустріч із представниками благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Обговорили поселення, працевлаштування з наданням житла та підготовку місць тимчасового проживання до зимового періоду.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 серпня вже оприлюднено, а тим часом обласна влада працює над іншими викликами — зокрема інтеграцією переселенців. 12 серпня у Вінницькій ОВА відбулася робоча зустріч із представниками благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр», присвячена питанням евакуації громадян із тимчасово окупованих територій та їхньої подальшої підтримки.

Як повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація, захід пройшов за участі заступниці Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Тетяни Кірієнко, представників благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». Від Вінницької ОВА долучилися заступник начальника ОВА Андрій Кавунець, заступниця начальниці ОВА Ірина Коцюбівська та представники профільних підрозділів облвійськадміністрації.

Що обговорили на нараді

Ключовою темою зустрічі стало поселення внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій населення на території Вінницької області. Учасники детально розглянули механізми розміщення евакуйованих громадян у приймаючих громадах регіону.

«Системно працюємо над тим, щоб кожна евакуйована родина знайшла на Вінниччині не лише безпечний прихисток, а й можливості для повноцінної інтеграції в життя громад», — зазначив Андрій Кавунець.

Ще одна тема — робота для переселенців: тим, хто працевлаштується, одночасно надаватимуть житло. Це дає людям і дах над головою, і заробіток, допомагаючи стати частиною місцевої економіки.

Підготовка до зими

Ще одним важливим пунктом порядку денного стала підготовка місць тимчасового проживання (МТП) до зимового періоду. Учасники наради обговорили стан МТП у громадах Вінниччини та визначили першочергові потреби для їхнього утеплення й облаштування.

Куди звертатися переселенцям на Вінниччині

Внутрішньо переміщені особи, які прибувають до Вінницької області, можуть звернутися за допомогою до профільних підрозділів ОВА. У регіоні діє Рада ВПО, а також функціонують місця тимчасового проживання, інформацію про вільні місця в яких регулярно оновлюють на офіційному сайті адміністрації. Для отримання консультацій працює гаряча лінія ОВА за номером 0 800 216 433.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про координацію дій між обласною владою, центральними органами виконавчої влади та благодійниками. Спільна мета — забезпечити кожному українцю, який через війну був змушений покинути рідну домівку, гідні умови для життя та інтеграції на новому місці.

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