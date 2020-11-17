Огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан

В телеграм-канале "Харьков life"появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.

"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.

"Тепло, не проветривают, много людей...вероятность заболеть 100%.

Карантин выходного дня вряд ли поможет", "При чем тут дистанция ? Если кому то впадлу открыть пару тройку кабинетов для сдачи крови , сами же медики и провоцируют очереди . В 9 поликлинике 5 лаборантов и никогда нет столпотворения", "Наши главврачи пешки Геши. Что им скажут, то и делают", "Сейчас решают верхушки а наши глав врачи марионетки", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".