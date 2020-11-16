На Харківщині врятували п'ятдесят свиней
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
НП сталася близько півночі. У Богодухівському дитячому будинку-інтернаті горіла господарська споруда.
Пожежу оперативно ліквідували. У приміщенні перебувало 50 свиней, тварин евакуювали, ніхто з них не постраждав.
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Раніше ми писали, що в приймальне відділення Харківської обласної інфекційної лікарні приймають людей в основному у важкому стані.
З машини швидкої допомоги в приймальне відділення пацієнтів перевозять на візках. На дворі медзакладу видніються каталки, в чорних мішках перевозять померлих, про це йдеться в сюжеті "Суспільного Харкова".
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
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