На Харківщині врятували п'ятдесят свиней

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

НП сталася близько півночі. У Богодухівському дитячому будинку-інтернаті горіла господарська споруда.

Пожежу оперативно ліквідували. У приміщенні перебувало 50 свиней, тварин евакуювали, ніхто з них не постраждав.

Раніше ми писали, що в приймальне відділення Харківської обласної інфекційної лікарні приймають людей в основному у важкому стані.

З машини швидкої допомоги в приймальне відділення пацієнтів перевозять на візках. На дворі медзакладу видніються каталки, в чорних мішках перевозять померлих, про це йдеться в сюжеті "Суспільного Харкова".

"Я діда свого поховав. Поки не втратять, не повірять», – каже санітар.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".