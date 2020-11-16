В приемное отделение Харьковской областной инфекционной больницы принимают людей в основном в тяжелом состоянии

Из машины скорой помощи в приемное отделение пациентов перевозят на колясках. На дворе медучреждения виднеются каталки, в черных мешках перевозят умерших, об этом говорится в сюжете "Суспільного Харкова", (чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца новость).

«Я деда своего похоронил. Пока не потеряют, не поверят», – говорит санитар.

"Народ очень не сознательный, в трамваях сидят без масок,все окна закрыты,среда для распространения вируса,черт побери,да напишите при входе "без масок не входить,штраф... И уже как то будет отрезвлять неверующих,а так нервы трепать никто не будет каждый раз доказывать", " Почему мы не верим?Очень даже верим. Только для этого надо что-то делать. А не бесконечно передавать сводки по телевизору. У здоровых даже "крыша поедет", "скажу спасибо врачам за их терпимость....сидел с женой с 8 утра и до 5 вечера чуть с ума не сошел....а у нее температура 38....пневмония....сам не хочу ничего проверять....денег больше нет....отдал всю пенсию на лекарства....а Слуга в Израиле....классно патриот....", - пишут харьковчане в комментариях.