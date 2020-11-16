В приемное отделение Харьковской областной инфекционной больницы принимают людей в основном в тяжелом состоянии
Из машины скорой помощи в приемное отделение пациентов перевозят на колясках. На дворе медучреждения виднеются каталки, в черных мешках перевозят умерших, об этом говорится в сюжете "Суспільного Харкова", (чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца новость).
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