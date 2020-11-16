Ни о какой дистанции нет и речи!

На этих выходных в харьковском метро было огромное скопление людей

Телеграм-канал "Харьков life" опубликовал фото на котором видно, как люди едут с вагоне метро стоя, не соблюдая при этом социальную дистанцию.

"Главное, что самые главные рассадники вируса (рестораны, кафе и рынки) закрыты", - подписал фото автор публикации.

"А куда они все едут, если все закрыто и ничего не работает", "М-да, бесят овощи, которые на Полякову и остальные концерты гонят бочку, когда в то же время метро забито от и до", "Переболеют все. Без исключений. Так чего рыпаться?", - возмущаются в комментариях харьковчане.

Ранее мы писали, что харьковчане перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах.

Без отопления оказался практически весь военный городок в селе Куриловка-1.

"Военный городок полностью без отопления. Вся социальная сфера, школы, детские садики, больницы – примерно 60% с отоплением, 40% без. В городе Купянск только 85% с отоплением, остальные без", – говорится в сообщении.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".