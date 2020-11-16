На Харьковщине спасли пятьдесят свиней
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
ЧП произошло около полуночи. В Богодуховском детском доме-интернате горела хозяйственная постройка.
Пожар оперативно ликвидировали. В помещении находилось 50 свиней, животных эвакуировали, никто их них не пострадал.
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Ранее мы писали, что в приемное отделение Харьковской областной инфекционной больницы принимают людей в основном в тяжелом состоянии.
Из машины скорой помощи в приемное отделение пациентов перевозят на колясках. На дворе медучреждения виднеются каталки, в черных мешках перевозят умерших, об этом говорится в сюжете "Суспільного Харкова".
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".