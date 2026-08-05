На Харківщині врожайність пшениці цього року виявилася майже на 40% вищою, ніж торік. Однак через атаки дронів, проблеми з логістикою та низькі ціни на зерно аграрії ризикують залишитися без прибутку.

Аграрний сектор Харківської області цьогоріч демонструє неоднозначні результати — врожайність пшениці зросла на 40%, однак фермери стикаються з безпрецедентними викликами через бойові дії та обвалення закупівельних цін.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на Харківську ОВА, жнива 2026 року проходять в умовах постійних атак російських безпілотників, складної погоди та проблем зі збутом зерна. Близько 7,5% сільськогосподарських земель області наразі неможливо використовувати через загрозу ударів FPV-дронів.

За даними обласної влади, російські обстріли та пожежі вже знищили близько 80 гектарів посівів на Куп'янському та Ізюмському напрямках. Попри це, загальна площа посівів на Харківщині цього року не скоротилася — аграрії продовжують працювати навіть на прифронтових територіях.

Затяжні дощі під час достигання зерна не лише затримали збирання врожаю, а й негативно вплинули на його якість. Фермер Іван Биков розповів, що через надлишок вологи пшениця втрачає класність — зерно виходить менш якісним, а отже, дешевшим. До того ж польові роботи доводиться постійно переривати через загрозу атак дронів.

Окремим ударом для виробників стали низькі закупівельні ціни. Через пошкодження портової інфраструктури та різке подорожчання логістики експортні ціни на зерно суттєво просіли. Атаки росіян на морські порти Великої Одеси фактично зупинили закупівлю зерна — судновласники бояться заходити в українські гавані.

Для Харківщини, яка значною мірою залежить від залізничної логістики, ситуацію додатково ускладнює очікуване підвищення тарифів на залізничні перевезення. Зберігати зібране зерно поблизу лінії фронту також небезпечно через ризик обстрілів — фермери опинилися між молотом і ковадлом: виростити врожай вдалося, а от вигідно продати — велике питання.

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