Дніпропетровська обласна рада затвердила нові тарифи на водопостачання та водовідведення для мешканців Кам'янського. Загальна вартість послуг тепер становить 76,92 грн за кубометр.

Комунальні тарифи у Дніпропетровській області продовжують зростати — цього разу обласна рада взялася за вартість води для мешканців Кам'янського. Нові цифри в платіжках люди побачать уже найближчим часом.

Дніпропетровська обласна рада 31 липня ухвалила рішення №627-30/VIII, яким затвердила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів КП ДОР «Аульський водовід». Як повідомляє видання Sobitie, рішення стосується як побутових споживачів, так і юридичних осіб — жодних винятків не передбачено.

Нові тарифи: скільки доведеться платити

Згідно з документом, з серпня тариф із ПДВ становить 37,73 грн за кубометр на централізоване водопостачання та 39,19 грн за кубометр на централізоване водовідведення. Разом дві послуги обійдуться в 76,92 грн за кубометр.

До ухвалення рішення тариф був нижчим — обласна рада переглянула вартість у бік збільшення через зростання витрат підприємства на електроенергію, реагенти для очищення води та утримання інфраструктури. Новий тариф однаковий для всіх категорій споживачів — і для населення, і для бізнесу, без жодних пільгових ставок.

Що робити споживачам

Перерахунок у платіжках відбудеться автоматично — окремо звертатися до водоканалу не потрібно. Якщо мешканець Кам'янського має пільги на оплату комунальних послуг, їх розмір також буде переглянуто відповідно до нових тарифів. Для уточнення деталей можна звернутися до абонентського відділу КП ДОР «Аульський водовід» або до управління соціального захисту за місцем проживання. У платіжках за серпень, які надійдуть у вересні, споживачі вже побачать суми, розраховані за новими ставками.

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