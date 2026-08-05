У Кабінеті міністрів попередили про різке зростання цін на харчові продукти в Одеській області через блокаду портів. Найбільше подорожчання торкнеться базових продуктів — борошна, хліба, круп та олії.

Ціни на продукти в Одеській області можуть різко зрости вже найближчими тижнями — у Кабінеті міністрів офіційно попередили про загрозу продовольчого стрибка через відновлення Росією блокади українських портів.

Із заявою виступив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, фактичне блокування портів Одеської області порушує поставки продовольства на світові ринки, що неминуче позначиться на вартості харчових продуктів для споживачів.

Як повідомляє агентство Reuters, ситуація з експортом через одеські порти залишається критичною. Через неможливість повноцінно відвантажувати зерно, олію та іншу агропродукцію формується дефіцит на глобальному рівні, який штовхатиме ціни вгору навіть на внутрішньому ринку України.

Які продукти подорожчають найбільше

Найбільш вразливими категоріями, за оцінками міністерства, стануть борошно, хліб, макаронні вироби, крупи та олія — тобто базові продукти, від яких залежить щоденний раціон мільйонів українців. Подорожчання зернових на світових біржах автоматично тягне за собою зростання внутрішніх цін на всю продукцію з них.

Міністр Тарас Висоцький наголосив, що найбільше наслідки відчують соціально вразливі категорії населення — для них зростання цін може зробити базове продовольство недоступним.

Станом на початок серпня блокада портів Одещини фактично паралізувала морський експорт — основний канал, через який Україна постачала продовольство до країн Африки, Азії та Близького Сходу. До повномасштабної війни через порти Одеської області проходило близько 60% усього українського агроекспорту.

Що робити споживачам

У ситуації невизначеності споживачам варто за можливості формувати запаси базових продуктів тривалого зберігання — круп, борошна, олії, консервації. Водночас у Кабміні запевняють, що працюють над альтернативними маршрутами експорту, зокрема через дунайські порти та залізничне сполучення з європейськими країнами, що має частково компенсувати втрату морських перевезень.

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