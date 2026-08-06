Виконавчий комітет Рівненської міської ради ухвалив рішення про видачу житлових ваучерів шістьом ветеранам-переселенцям — кожен отримає по 2 мільйони гривень на купівлю власного житла.

Комунальні тарифи на Рівненщині продовжують зростати, але для ветеранів-переселенців з'явилася реальна можливість отримати власне житло — виконавчий комітет Рівненської міської ради затвердив житлові ваучери по 2 мільйони гривень для шістьох учасників бойових дій.

Як повідомляє Rayon.in.ua, відповідне рішення ухвалили 4 серпня під час позачергового засідання виконкому. Про це поінформував в.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян. Процедура затвердження відбулася на основі попередніх висновків профільної комісії, яка розглядає питання надання допомоги для вирішення житлових проблем окремим категоріям ВПО.

Згідно з ухваленим рішенням, кожному з шести ветеранів-переселенців сформують індивідуальний житловий ваучер на суму два мільйони гривень. Це цільові державні кошти — використати їх можна винятково на купівлю житлової нерухомості. Йдеться про ветеранів, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України, втратили власні домівки через російську агресію, але продовжують захищати державу.

Надання таких ваучерів є частиною комплексної програми соціальної підтримки захисників. У виконавчому комітеті наголосили, що фінансування житлових програм для ветеранів війни залишається одним із ключових пріоритетів місцевого самоврядування. Спільна робота комісії та органів влади дозволяє оперативно опрацьовувати заяви військових.

Комунальні служби та профільні управління міськради обіцяють надати ветеранам повний юридичний супровід під час укладання угод купівлі-продажу. Це включає допомогу з оформленням документів, перевірку юридичної чистоти об'єктів нерухомості та контроль за цільовим використанням ваучерних коштів.

Хто може претендувати на житловий ваучер

Програма житлових ваучерів розрахована на учасників бойових дій, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Обов'язкова умова — попереднє проживання на тимчасово окупованих територіях. Рішення про надання ваучера ухвалює профільна комісія виконавчого комітету міської ради після розгляду поданих документів.

Для отримання детальної інформації про умови участі в програмі ветеранам варто звертатися безпосередньо до виконавчого комітету Рівненської міської ради або до профільного управління, яке займається питаннями ВПО.