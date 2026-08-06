Вранці 5 серпня через порив водопроводу без водопостачання залишилися 6 багатоповерхівок, 223 приватні будинки, школа, ліцей і ботанічний сад — комунальники вже організували підвіз води.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 та 7 серпня вже оприлюднили енергетики, а тим часом містяни зіткнулися з новою комунальною проблемою — через аварію на водопроводі сотні домогосподарств залишилися без водопостачання.

Як повідомляє міський портал «ЗаБор», аварійне відключення води розпочалося о 10:30 у зв'язку з ремонтними роботами на водопроводі діаметром 100 мм по вулиці Героїв 55-ї бригади, 27. Комунальні служби попередили: водопостачання буде відсутнє до повного завершення ремонту.

Скільки людей і будинків залишилися без води

За інформацією комунальників, під відключення потрапили близько 850 жителів — це мешканці 6 двоповерхових багатоквартирних будинків та 223 приватних домогосподарств. Масштаб аварії виявився значним: без водопостачання опинилися одразу кілька вулиць у цьому мікрорайоні.

Крім житлового сектору, води немає у школі №60, ліцеї «Перспектива» та Запорізькому міському ботанічному саду. Навчальні заклади були змушені коригувати розклад — без води повноцінне функціонування неможливе.

Повний перелік адрес відключення

Водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

вул. Героїв 55-ї бригади, 5–45, 26–82;

вул. Офіцерська, 1–49, 2–48;

вул. Чарівна, 13–21, 2–14;

вул. Восьмого Березня, 27, 29, 35, 37, 39;

вул. Чумацтва, 1–35, 2–30;

вул. Оборонна, 15–35, 2–30;

вул. Академіка Івченка, 1–9, 10а;

вул. Фелікса Мовчановського, 1–11, 2–16;

вул. Героїв 110-ї бригади, 1–15, 2–14;

вул. Зеленодольська, 1–15, 2–14;

пров. Злітний, 1, 5.

Де набрати воду — організовано підвіз

Для забезпечення мешканців питною водою комунальні служби організували підвіз автоцистерною. Вона розташована за адресою: вул. Героїв 55-ї бригади, 27. Жителям рекомендують мати при собі тару для води — відра, каністри або пляшки.

Комунальники запевняють, що водопостачання буде відновлено одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Станом на зараз точний час відновлення не називають — усе залежатиме від складності пошкодження на 100-міліметровому водопроводі.

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