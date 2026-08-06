Графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 та 7 серпня вже оприлюднили енергетики, а тим часом містяни зіткнулися з новою комунальною проблемою — через аварію на водопроводі сотні домогосподарств залишилися без водопостачання.
Як повідомляє міський портал «ЗаБор», аварійне відключення води розпочалося о 10:30 у зв'язку з ремонтними роботами на водопроводі діаметром 100 мм по вулиці Героїв 55-ї бригади, 27. Комунальні служби попередили: водопостачання буде відсутнє до повного завершення ремонту.
Скільки людей і будинків залишилися без води
За інформацією комунальників, під відключення потрапили близько 850 жителів — це мешканці 6 двоповерхових багатоквартирних будинків та 223 приватних домогосподарств. Масштаб аварії виявився значним: без водопостачання опинилися одразу кілька вулиць у цьому мікрорайоні.
Крім житлового сектору, води немає у школі №60, ліцеї «Перспектива» та Запорізькому міському ботанічному саду. Навчальні заклади були змушені коригувати розклад — без води повноцінне функціонування неможливе.
Повний перелік адрес відключення
Водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:
- вул. Героїв 55-ї бригади, 5–45, 26–82;
- вул. Офіцерська, 1–49, 2–48;
- вул. Чарівна, 13–21, 2–14;
- вул. Восьмого Березня, 27, 29, 35, 37, 39;
- вул. Чумацтва, 1–35, 2–30;
- вул. Оборонна, 15–35, 2–30;
- вул. Академіка Івченка, 1–9, 10а;
- вул. Фелікса Мовчановського, 1–11, 2–16;
- вул. Героїв 110-ї бригади, 1–15, 2–14;
- вул. Зеленодольська, 1–15, 2–14;
- пров. Злітний, 1, 5.
Де набрати воду — організовано підвіз
Для забезпечення мешканців питною водою комунальні служби організували підвіз автоцистерною. Вона розташована за адресою: вул. Героїв 55-ї бригади, 27. Жителям рекомендують мати при собі тару для води — відра, каністри або пляшки.
Комунальники запевняють, що водопостачання буде відновлено одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Станом на зараз точний час відновлення не називають — усе залежатиме від складності пошкодження на 100-міліметровому водопроводі.
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