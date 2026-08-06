Українські мобільні оператори оновили тарифні лінійки, і ціни на зв'язок відчутно зросли. Politeka порівняла актуальні пропозиції Київстар, Vodafone та lifecell — від найдешевших пакетів до спеціальних умов для пенсіонерів.

Тарифи на комунальні послуги підвищили у Дніпропетровській області, а слідом за ними переглянули ціни й мобільні оператори — Politeka порівняла, скільки коштують найдешевші пакети Київстар, Vodafone та lifecell у серпні.

Після оновлення тарифних лінійок у 2026 році абоненти зіткнулися з відчутним подорожчанням. Однак різниця у вартості між операторами сягає сотень гривень на місяць — і ці гроші цілком реально зберегти, якщо знати, куди дивитися.

Що пропонує lifecell

Найдешевший варіант серед трьох операторів — тариф Лайфсет S від lifecell. Абонентська плата становить близько 100 грн за чотири тижні. У пакет входить 10 ГБ мобільного інтернету та домашній інтернет. Водночас дзвінки на номери інших мереж до базового пакета не входять і оплачуються окремо.

Для активніших користувачів lifecell пропонує Лайфсет M за 175 грн — це вже 25 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі та фіксований пакет хвилин на інші номери. А тариф Максі коштує 300 грн за стандартних умов, однак при перенесенні номера до lifecell його ціна знижується до 190 грн.

Окремо варто згадати акційний тариф «Турбота» для людей віком від 55 років. Він діє до 31 грудня 2027 року і надає 20 ГБ інтернету, безліміт у застосунках (YouTube, Telegram, TikTok), безліміт на номери lifecell та 1000 хвилин на інші мережі. Підключити його можна лише з перенесенням номера та підтвердженням віку через BankID або у фізичному магазині.

Що пропонує Vodafone

У Vodafone найдоступнішим базовим варіантом залишається Flexx GO. При перенесенні номера його вартість становить близько 280 грн за чотири тижні. У пакет входить 25 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі та хвилини для викликів на номери інших операторів.

Також є 4G Smart XS за 190 грн на місяць — 7 ГБ інтернету, 200 хвилин на дзвінки по Україні та безліміт у мережі Vodafone. Але цей тариф є індивідуальною пропозицією, тобто доступний не всім абонентам — він з'являється лише в окремих користувачів у застосунку My Vodafone.

До 31 липня 2026 року діяла акція POVAGA для людей від 55 років: тариф Flexx GO можна було підключити за фіксованою ціною 200 грн на місяць (замість 350 грн), з обіцянкою не змінювати вартість протягом року. Зараз ця пропозиція вже недоступна для нових підключень.

Що пропонує Київстар

Київстар має окремий тариф для пенсіонерів — «ВСЕ РАЗОМ Комфорт». Він доступний людям від 60 років та особам з інвалідністю. Абонентська плата — 220 грн за чотири тижні. До пакета входить 10 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 100 хвилин на інші мережі, 100 SMS, доступ до «Київстар ТБ Легкий» та домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Підключення передбачає укладення контракту з підтвердженням відповідного статусу. Для тих, кому спеціальний тариф не підходить, є «Все разом Легкий»: стандартна ціна 370 грн за чотири тижні, а при перенесенні номера — 290 грн.

Як заощадити: перенесення номера

Найпростіший спосіб зменшити щомісячні витрати — скористатися послугою MNP (перенесення мобільного номера). Головна перевага: номер телефону залишається тим самим, а ціна на тариф може бути на 30–50% нижчою за стандартну. Наприклад, тариф lifecell Максі з 300 грн знижується до 190 грн, а Київстар «Все разом Легкий» — з 370 до 290 грн.

Також варто регулярно перевіряти застосунок свого оператора: там часто з'являються персональні знижки та бонуси, які можуть суттєво зменшити підсумкову суму в платіжці.

Підсумок: що обрати

Для максимальної економії — lifecell Лайфсет S (100 грн). Для збалансованого пакета — lifecell Лайфсет M (175 грн) або Vodafone Flexx GO з MNP (280 грн). Для пенсіонерів — спеціальний тариф Київстар «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» (220 грн) або lifecell «Турбота» з MNP.

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