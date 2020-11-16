Харківчани перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках

Без опалення виявилось практично все військове містечко в селі Курилівка-1.

"Військове містечко повністю без опалення. Вся соціальна сфера, школи, дитячі садки, лікарні – приблизно 60% з опаленням, 40% без. У місті Куп'янськ тільки 85% з опаленням, інші без", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вночі було близько-8 градусів морозу, тому людям довелося спати в одязі.

"треш, для того щоб елементарне тепло було в квартирах, людям доводиться виходити на вулиці. А вони з масками борються...", "Так зробіть індивідуальне опалення, всі маленькі міста вже давно перейшли, і дешевше і нікому нічого не винен. Централізоване опалення це вже утопія, ціна величезні і завжди залежиш від когось"," який ми нещасний не кому не потрібний народ, жесть", - обурюються харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що харків'янин подзвонив в поліцію і повідомив, що у дворі його будинку прогримів вибух.

Це сталося 15 листопада о 14.40 по вулиці Бестужева.

За адресою терміново виїхали керівництво і слідчо-оперативна група Московського відділу поліції і вибухотехніки в Харківській області.

Правоохоронці знайшли воронку діаметром близько 10 сантиметрів та пошкодження паркану та будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.

На щастя, ніхто не постраждав. На даний момент поліція з'ясовує причини події.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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