На ринку "Барабашово" знайшли мертву жінку
Тіло знайшли ввечері 15 листопада, пишуть у телеграм-каналі «ХС Харків».
"Тротуар залитий кров'ю, на місці поліція і охорона ринку", - йдеться в повідомленні.
Поки інформації про жінку не дуже багато.
Загиблою виявилася 45-річна харків'янка. Тіло громадянки направлено в морг для встановлення причини смерті. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Раніше ми писали, що харків'янин подзвонив в поліцію і повідомив, що у дворі його будинку прогримів вибух.
Це сталося 15 листопада о 14.40 по вулиці Бестужева.
За адресою терміново виїхали керівництво і слідчо-оперативна група Московського відділу поліції і вибухотехніки в Харківській області.
Правоохоронці знайшли воронку діаметром близько 10 сантиметрів та пошкодження паркану та будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.
На щастя, ніхто не постраждав. На даний момент поліція з'ясовує причини події.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
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