На ринку "Барабашово" знайшли мертву жінку

Тіло знайшли ввечері 15 листопада, пишуть у телеграм-каналі «ХС Харків».

"Тротуар залитий кров'ю, на місці поліція і охорона ринку", - йдеться в повідомленні.

Поки інформації про жінку не дуже багато.

Загиблою виявилася 45-річна харків'янка. Тіло громадянки направлено в морг для встановлення причини смерті. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що харків'янин подзвонив в поліцію і повідомив, що у дворі його будинку прогримів вибух.

Це сталося 15 листопада о 14.40 по вулиці Бестужева.

За адресою терміново виїхали керівництво і слідчо-оперативна група Московського відділу поліції і вибухотехніки в Харківській області.

Правоохоронці знайшли воронку діаметром близько 10 сантиметрів та пошкодження паркану та будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.

На щастя, ніхто не постраждав. На даний момент поліція з'ясовує причини події.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

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