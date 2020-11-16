В Харкові випав перший сніг
Як повідомляє Politeka.net, жителі міста опублікували фото і відео.
Як повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, погода зміняться під впливом малорухливого циклону, який зміщується з Білорусі на лівобережну частину України.
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Раніше ми писали, що на Харківщині лікарі відмовилися працювати.
За два осінніх місяці в Ізюмській центральній міській лікарні звільнилися 16 співробітників - 10 молодших медсестер і 6 санітарок.
Написали заяви про звільнення і п'ять підсобних робітників. Всі вони висловили небажання працювати з пацієнтами, які хворі китайським вірусом.
"Медпрацівники, які належать до групи ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і звільнилися", - розповіли лікарні.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжкохворого Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".