В Харкові випав перший сніг

Як повідомляє Politeka.net, жителі міста опублікували фото і відео.

Як повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, погода зміняться під впливом малорухливого циклону, який зміщується з Білорусі на лівобережну частину України.

Раніше ми писали, що на Харківщині лікарі відмовилися працювати.

За два осінніх місяці в Ізюмській центральній міській лікарні звільнилися 16 співробітників - 10 молодших медсестер і 6 санітарок.

Написали заяви про звільнення і п'ять підсобних робітників. Всі вони висловили небажання працювати з пацієнтами, які хворі китайським вірусом.

"Медпрацівники, які належать до групи ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і звільнилися", - розповіли лікарні.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжкохворого Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".