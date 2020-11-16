В Харькове выпал первый снег

Как сообщает Politeka.net, жители города опубликовали фото и видео.

Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, погода менятся под влиянием малоподвижного циклона, который смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.

Ранее мы писали, что на Харьковщине врачи отказались работать.

За два осенних месяца в Изюмской центральной городской больнице уволились 16 сотрудников - 10 младших медсестер и 6 санитарок.

Написали заявления об увольнении и пять подсобных рабочих. Все они выразили нежелание работать с пациентами, которые больны китайским вирусом.

"Медработники, которые относятся к группе риска, решили не подвергать себя опасности и уволились", - рассказали больнице.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".