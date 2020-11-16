В Харькове выпал первый снег
Как сообщает Politeka.net, жители города опубликовали фото и видео.
Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, погода менятся под влиянием малоподвижного циклона, который смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине врачи отказались работать.
За два осенних месяца в Изюмской центральной городской больнице уволились 16 сотрудников - 10 младших медсестер и 6 санитарок.
Написали заявления об увольнении и пять подсобных рабочих. Все они выразили нежелание работать с пациентами, которые больны китайским вирусом.
"Медработники, которые относятся к группе риска, решили не подвергать себя опасности и уволились", - рассказали больнице.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".