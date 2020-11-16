На Харківщині поліція розшукує дівчину з маленькою дитиною

У Богодухівському районі зникла харків'янка з дворічним сином, передає newsroom.

Про це повідомили у прес-службі Богодухівського відділення поліції.

За даними відомства, 14 листопада Оксана Павличенко 1999 року народження з дворічним сином Тимофієм пішла з дому в місті Богодухові і досі не повернулися.

Прикмети Оксани: на вигляд жінці 25-30 років, зріст — 155-160 сантиметрів, статура Худорлява, волосся темне довге, ніс прямий, губи тонкі.

У поліції просять усіх, кому щось відомо про місцезнаходження Оксани Павличенко з сином, звернутися за телефоном 099-51-02-007 або (05758) 3-21-02.

Раніше ми писали, що на Харківщині лікарі відмовилися працювати.

За два осінніх місяці в Ізюмській центральній міській лікарні звільнилися 16 співробітників-10 молодших медсестер і 6 санітарок.

Написали заяви про звільнення і п'ять підсобних робітників. Всі вони висловили небажання працювати з пацієнтами, які хворі китайським вірусом.

"Медпрацівники, які належать до групи ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і звільнилися", - розповіли лікарні.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжкохворого Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".