На Харківщині поліція розшукує дівчину з маленькою дитиною
У Богодухівському районі зникла харків'янка з дворічним сином, передає newsroom.
Про це повідомили у прес-службі Богодухівського відділення поліції.
За даними відомства, 14 листопада Оксана Павличенко 1999 року народження з дворічним сином Тимофієм пішла з дому в місті Богодухові і досі не повернулися.
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Прикмети Оксани: на вигляд жінці 25-30 років, зріст — 155-160 сантиметрів, статура Худорлява, волосся темне довге, ніс прямий, губи тонкі.
У поліції просять усіх, кому щось відомо про місцезнаходження Оксани Павличенко з сином, звернутися за телефоном 099-51-02-007 або (05758) 3-21-02.
Раніше ми писали, що на Харківщині лікарі відмовилися працювати.
За два осінніх місяці в Ізюмській центральній міській лікарні звільнилися 16 співробітників-10 молодших медсестер і 6 санітарок.
Написали заяви про звільнення і п'ять підсобних робітників. Всі вони висловили небажання працювати з пацієнтами, які хворі китайським вірусом.
"Медпрацівники, які належать до групи ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і звільнилися", - розповіли лікарні.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
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