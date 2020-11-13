На Харківщині лікарі відмовилися працювати

За два осінніх місяці в Ізюмській центральній міській лікарні звільнилися 16 співробітників-10 молодших медсестер і 6 санітарок, передає портал "Місто Ізюм".

Написали заяви про звільнення і п'ять підсобних робітників. Всі вони висловили небажання працювати з пацієнтами, які хворі китайським вірусом.

"Медпрацівники, які належать до групи ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і звільнилися", - розповіли лікарні.

Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.

У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.

Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.

Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжкохворого Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".