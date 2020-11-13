На Харьковщине врачи отказались работать
За два осенних месяца в Изюмской центральной городской больнице уволились 16 сотрудников - 10 младших медсестер и 6 санитарок, передает портал "Город Изюм".
Написали заявления об увольнении и пять подсобных рабочих. Все они выразили нежелание работать с пациентами, которые больны китайским вирусом.
"Медработники, которые относятся к группе риска, решили не подвергать себя опасности и уволились", - рассказали больнице.
"Короткий брак и потеря ребенка": куда исчезла и как сейчас выглядит победительница-красотка Х-Фактора Николайчук
Белобрысая Волочкова опозорилась видом в грязном трико с разводами: «Жутко выглядит»
Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."
Бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная»
Ранее мы писали, что на харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.
В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.
Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".