Правильне це рішення чи ні - покаже час!

В Харкові з 16 листопада відновлять навчання в школах

У 5-11 класах скасовуються дистанційні та поновлюються звичайні заняття з відвідуванням шкіл, розповіли в прес-службі Харківської міської ради.

Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, це пов'язано з тим, що Кабінет Міністрів України відмовився від адаптивного карантину і впровадив обмеження "помаранчевої" зони по всій країні, передає "Харків live".

Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.

У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.

Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.

Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжкохворого Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".