В Харкові на "Барабашово" розповіли, як зміниться їхня робота через карантин вихідного дня

У будні дні час роботу ринку продовжили на дві години, у вихідні працюватиме тільки склад.

Ринок "Барабашово" переходить на новий графік роботи через введення в Україні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня, передає "Харків today".

З понеділка по п'ятницю ринок працюватиме з 7.00 до 18.00.

"Торговий центр" Барабашово "продовжує працювати виключно в правовому полі з дотриманням всіх норм і обмежень на період боротьби з поширенням коронавірусу", - розповіли в прес-службі "Барабашово".

Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.

У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.

Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.

Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжкохворого Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".