Харків'янин почав бити собаку прямо на очах у дитини, що плаче
Батько нібито "виховував" пса, а хлопчик захищав свого вихованця.
Чоловік прив'язав собаку до паркану і почав його сильно бити. Хлопчик почав захищати тварину і благати батька не знущатися над ним.
Після дитина не витримала і відвів пса подалі від не зовсім адекватного родича.
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"Дитина плаче і просить не бити собаку, але батя не може зупинитися. Страшно уявити що з нею роблять вдома...", - підписавши ролик автор відео.
Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.
У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.
Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.
Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжкохворого Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".