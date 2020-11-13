Довіряти в наш час потрібно з особливою обережністю!

Харків'янин здав в оренду квартиру чоловікові без документів і незабаром поплатився за це

Як повідомляє телеграм-канал "ХК", житель Харкова по наївності погодився поселити невідомого чоловіка на добу в квартирі - той виявився аферистом і виніс з житла речей мінімум на 10 тисяч гривень.

Орендодавець розповів, що шахраї працюють в парі за такою схемою: бронюють на одного, ввечері, а селиться другий.

"Щиро співчуваю. Карма наздожене цього у**ка", " Ахаха, серйозно? Як так можна селити лівих людей", "Довіряй справам", "довірився він) Харків теж довірився. Слово "порядність" не в нашій країні і не з нашими людьми. Хоча порядні є і їх багато", "людина не плакатися написала ,а інших попередити, щоб ще раз уважніше були особливо з цими квартирантами", - міркують харків'яни в коментарях.

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До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

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