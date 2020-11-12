В Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 срочно госпитализировали двух детей
Об этом сообщили на официальной странице больницы в Facebook.
Первый маленький пациент решил съесть монету 50 копеек, а второй нашел "добычу" покрупнее и проглотил металлическую гривну.
Врач-эндоскопист Наталя Романова успешно извлекла обе монеты, после этого они стали экспонатами Музея извлеченных предметов.
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Недавно мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.
Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".
"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".