Харьковчанин сдал в аренду квартиру мужчине без документов и вскоре поплатился за это
Как сообщает телеграм-канал "ХК", житель Харькова по наивности согласился поселить неизвестного мужчину на сутки в квартире - тот оказался аферистом и вынес из жилья вещей минимум на 10 тысяч гривен.
Арендодатель рассказал, что мошенники работают в паре по такой схеме: бронируют на одного, вечером, а селится второй.
"Искренне сочувствую. Карма настигнет этого у**ка", "Ахаха, серьёзно? Как так можно селить левых людей", "Доверяй делам", "Доверился он. Харьков тоже доверился. Слово "порядочность" не в нашей стране и не с нашими людьми. Хотя порядочные есть и их много", "человек не плакаться написал, а других предупредить, чтоб еще раз повнимательней были особенно с этими квартирантами", - рассуждают харьковчане в комментариях.
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